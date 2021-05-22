«Плавим лед». Плющенко исполнил яркий перформанс вместе с учениками
17:32
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко принял участие в тренировке в своей академии.
38-летний фигурист исполнил яркий перформанс вместе с учениками: они синхронно передвигались по льду, выполняя одинаковые движения.
«Плавим лед на сборах в «Ангелах Плющено», — написал трехкратный чемпион мира в Instagram.
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