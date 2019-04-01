Первый канал покажет командный чемпионат мира по фигурному катанию

С 11 по 14 апреля в японской Фукуоке пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию.

В турнире примут участие спортсмены из шести стран с наивысшим рейтингом в сезоне-2018/19 – России, США, Японии, Франции, Италии и Канады.

В заявке сборной России: мужчины – Михаил Коляда, Александр Самарин, женщины – Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, пары – Наталья Забияко/Александр Энберт, танцы – Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Призовой фонд командного чемпионата мира составляет 1 миллион долларов.

В полном объеме турнир будет показан на официальном сайте Первого канала, а самые яркие прокаты – в прямом телевизионном эфире, сообщает пресс-служба канала.

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