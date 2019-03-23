Первая медаль в танцах на льду на чемпионатах мира за 6 лет! Награждение Синициной и Кацалапова

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами чемпионата мира в японской Сайтаме. Эта медаль стала первой для России с 2013 года.

Последний раз российские фигуристы становились призерами чемпионата мира в 2013 году, когда Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев завоевали бронзу в канадском Лондоне.

Напомним, что российские фигуристы вернули максимальную квоту в танцах на льду по итогам выступления на чемпионате мира в Сайтаме. На турнире в 2020 году сможет выступить три дуэта из России.

Все о фигурном катании: новости и обзоры // чемпионат мира-2019: расписание турнира, календарь соревнований // видеотрансляции в прямом эфире

Российские фигуристы выиграли первую медаль в танцах на льду на чемпионатах мира с 2013 года