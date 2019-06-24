"Перестаньте писать негативные комментарии Алине". Американка обвинила Загитову в плагиате, а теперь защищает ее

Американская танцовщица и хореограф Джо-Джо Гомез обвинившая Даниила Глейхенгауза в плагиате при постановке показательного номера под песню Билли Айлиш "Badguy" для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заступилась за фигуристку.

– Ребята, хотела бы попросить вас: пожалуйста, перестаньте писать Алине негативные комментарии. Это не ее вина, она – красивая, талантливая девушка, c которой мне было бы очень приятно поработать. Я не хотела бы ненависти к юной девушке, – заявила Гомез в видео, которое разместила в своем Инстаграме.

Ранее Гомез раскритиковала Глейхенгауза за плагиат, после чего хореограф извинился перед за использование ее движений без разрешения и пригласил в Россию за свой счет.