Павлюченко и Ходыкин — вторые после короткой программы на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе
Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают промежуточное второе место после короткой программы на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они набрали 71,25 балла за свой прокат.
Лидирует китайская пара Чень Пень и Чин Йань (72,73), на третьем месте — американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (68,20).
Лас-Вегас (США)
«Гран-при»
Skate America
Пары
Короткая программа
1. Чень Пень/Чин Йань (Китай) — 72,73
2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 71,25
3. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 68,20
4. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 65,18
5. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 61,27
6. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) — 55,06
7. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 54,63
8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 47,92