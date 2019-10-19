Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают промежуточное второе место после короткой программы на этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе. Они набрали 71,25 балла за свой прокат.

Лидирует китайская пара Чень Пень и Чин Йань (72,73), на третьем месте — американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (68,20).

Лас-Вегас (США)

«Гран-при»

Skate America

Пары

Короткая программа

1. Чень Пень/Чин Йань (Китай) — 72,73

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 71,25

3. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 68,20

4. Эвен Денни/Брэндон Фрейзер (США) — 65,18

5. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) — 61,27

6. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) — 55,06

7. Камилль Рюст/Эндрю Вулф (Канада) — 54,63

8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 47,92