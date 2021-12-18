Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на чемпионате Франции. Они выиграли с баллами выше мирового рекорда
Завершился чемпионат Франции по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победу одержали четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Суммарно Пападакис и Сизерон набрали 229,96 балла. Это больше их собственного мирового рекорда (226,61). Однако на национальных соревнованиях рекорды не засчитываются.
Фигурное катание
Чемпионат Франции
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — 226,96
2. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо — 195,92
3. Луасиа Демужо — Тео ле Мерсье — 176,30
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — 132,48
2. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо — 119,28
3. Мари Дюпайаж — Тома Набэ — 106,88
Мужчины
Итоговое положение
1. Кевин Аймо — 277,64
2. Адам Сяо Хим Фа — 257,68
3. Люк Экономидес — 229,79
Произвольная программа
1. Кевин Аймо — 191,07
2. Адам Сяо Хим Фа — 162,37
3. Люк Экономидес — 145,69
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа — 95,31
2. Кевин Аймо — 86,57
3. Люк Экономидес — 84,10
Женщины
Итоговое положение
1. Леа Серна — 181,01
2. Лорин Шильд — 171,97
3. Лола Жозали — 159,20
Произвольная программа
1. Леа Серна — 181,88
2. Лорин Шильд — 116,42
3. Лола Жозали — 101,94
Короткая программа
1. Леа Серна — 62,13
2. Лола Жозали — 57,26
3. Лорин Шильд — 55,55
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