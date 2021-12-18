Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на чемпионате Франции. Они выиграли с баллами выше мирового рекорда

Завершился чемпионат Франции по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победу одержали четырехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Суммарно Пападакис и Сизерон набрали 229,96 балла. Это больше их собственного мирового рекорда (226,61). Однако на национальных соревнованиях рекорды не засчитываются.

Фигурное катание

Чемпионат Франции

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — 226,96

2. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо — 195,92

3. Луасиа Демужо — Тео ле Мерсье — 176,30

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон — 132,48

2. Евгения Лопарева — Жофре Бриссо — 119,28

3. Мари Дюпайаж — Тома Набэ — 106,88

Мужчины

Итоговое положение

1. Кевин Аймо — 277,64

2. Адам Сяо Хим Фа — 257,68

3. Люк Экономидес — 229,79

Произвольная программа

1. Кевин Аймо — 191,07

2. Адам Сяо Хим Фа — 162,37

3. Люк Экономидес — 145,69

Короткая программа

1. Адам Сяо Хим Фа — 95,31

2. Кевин Аймо — 86,57

3. Люк Экономидес — 84,10

Женщины

Итоговое положение

1. Леа Серна — 181,01

2. Лорин Шильд — 171,97

3. Лола Жозали — 159,20

Произвольная программа

1. Леа Серна — 181,88

2. Лорин Шильд — 116,42

3. Лола Жозали — 101,94

Короткая программа

1. Леа Серна — 62,13

2. Лола Жозали — 57,26

3. Лорин Шильд — 55,55