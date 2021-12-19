Стал известен гонорар Загитовой за выступление в шоу Навки в Дубае

Олимпийская чемпионка Алина Загитова за выступление в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае заработала 1 282 000 рублей, следует из данных сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Загитова выступала в двух шоу 4 и 5 декабря, за каждое из которых 19-летняя фигуристка получила по 641 000 рублей.

Как отмечается, источником финансирования услуг фигуристки стала субсидия из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение государственного задания.

Для сравнения, пятикратный чемпион США Петр Чернышев за два дня выступлений заработал 2 766 715 рублей, а литовская фигуристка Маргарита Дробязко получила 2 999 500 рублей.

В ноябре 2020-го появилась информация, что Загитова получила 357 504 рубля за три рабочие смены в шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое состоялось 7 ноября прошлого года в Москве.