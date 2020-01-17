Российская фигуристка Аннабель Морозова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Андреем Багиным, отметила, что ее отец — известный постановщик и тренер пары Николай Морозов — уникальный специалист.

— Мне повезло, что мой папа — тренер, — цитирует ФФКР Морозову. — Я вообще считаю, что он самый лучший тренер, потому что может работать с одиночниками, парниками, танцорами. Он реально умеет это делать. Это большая редкость. Даже когда я работаю с другими тренерами, то не забываю того, что папа говорит.

Конечно, на тренировках всякое бывает, особенно когда что-то не получается и папа кричит, я это воспринимаю немного по-другому, потому что я его дочь. Но я все равно знаю, что он хочет, чтобы у нас с Андреем все получилось, чтобы мы стали самыми лучшими и знаю, что дотерплю. Думаю, мы помогаем друг другу. Папа всегда выкладывается на тренировке. Всегда на коньках. Катается с нами.

Папа сказал, что мне нужно научиться прыгать все тройные, прежде чем в танцы переходить, потому что если потом буду тренировать, то надо знать, как прыгать эти прыжки, чтобы рассказывать другим. И как только я освоила все тройные, то сказала, что перехожу. К тому же, я понимала — в одиночном катании не смогу конкурировать со спортсменками, которые делают четверные.

Дуэт занял четвертое место на чемпионате России и является первым запасным на чемпионаты Европы и мира.