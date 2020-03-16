Отменено шоу «Россия, вперед». В нем должны были выступить Загитова, Медведева и Косторная

ФФККР объявила об отмене шоу «Россия, вперед». Показательные выступления сильнейших российских фигуристов должны были пройти 29 марта в Москве, но сорвались из-за эпидемии коронавируса.

Сегодня было официально объявлено о запрете проведения массовых мероприятий в помещениях с участием более 50 человек. Запрет действует до 10 апреля.

«ФФККР выражает сожаление, что шоу, которого с таким нетерпением и интересом ждали любители фигурного катания, не состоится. Вместе с тем Федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества имеют первостепенную важность и надеется, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», — говорится на официальном сайте ФФККР.

В шоу в числе прочих должны принять участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также чемпионка Европы-2020 Алена Косторная.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров было приостановлено или отменено, в некоторых странах введен карантин.