ФФККР пока не планирует отменять шоу «Россия вперед» из-за коронавируса. Там выступят Загитова и Медведева
Член исполкома федерации фигурного катании России Галина Голубкова дала большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказала о нюансах тренировок группы Этери Тутберидзе и судьбе шоу «Россия вперед», которое запланировано на 29 марта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о запрете на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса.
— Шоу «Россия, вперед» состоится?
— Пока ничего не отменяется, заявленные члены национальной команды должны собраться в Москве. Единственное, разделили шоу на два в связи с требованиями московских властей, они будут в 13 и 17 часов.
— Но, например, Евгении Медведевой федерация по идее покупает билет, и если придется все-таки отменять, то и в обратном направлении придется билеты сдавать?
— Давайте не будем предполагать, что произойдет. Мы ее ждем.
— Вы лично как к новостям о коронавирусе относитесь? Уже опасно или все-таки мы в СМИ раздуваем?
— Надо соблюдать правила гигиены. А додумывать... это не наше. (смеется) В нашем, фигурном сообществе пока случаев его обнаружения не было. (Дмитрий Кузнецов)
В шоу в числе прочих должны принять участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также чемпионка Европы-2020 Алена Косторная.
По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.
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