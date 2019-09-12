Орсер рассказал про работу Медведевой над четверным сальховым

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о работе над прыжками. По его словам, много времени уделяется четверному сальхову.

— Если говорить о конкретных технических элементах, то вы больше всего времени посвящаете четверному сальхову?

— О да, мы отдаем этому много сил и времени.

— Сорок минут в день?

— Верно. Это очень непросто, но мы делаем новые шаги вперед, пробуем покорить такую вершину (показывает жестом специальную удочку для прыжков). Уверен, Евгении это по силам. Мы знаем, что нужно, чтобы она была готова физически. Важно, что Женя сама полна решимости. Она упорно работает над своими мышцами, очень грамотно подходит к питанию. Вместе мы продолжаем этот путь и добьемся своего. А вдруг на чемпионате России? (улыбается) Пока никто не знает.

В этом смысле сальхов — самый лучший прыжок, потому что наиболее простой. Если сейчас говорить о четверных, пока ты молод, этот прыжок должен стать твоим. Так что посмотрим.

— А насколько сложно вам как тренеру дается работа с неправильным (внутренним) ребром Евгении на лутце?

— Ох, это безумно трудно и нервно (смеется).

— Сложнее, чем с сальховом?

— Возможно (смеется). Потому что корректировать исполнение флипа и лутца, добиваться их стабильности крайне непросто. Это такие элементы, где с самого начала важны детали, от проработки которых все зависит. Когда я был молодым, мне ведь тоже приходилось учить лутц: сначала одинарный, потом двойной, потом тройной... Этому прыжку уделялось очень много внимания.

И вот теперь, будучи тренером, я тоже стараюсь работать над этим особенно тщательно, так как понимаю, что чувствует фигурист. Иногда отталкивание, поворот тела, необходимая траектория могут показаться чем-то простым, но это не так. Очень многое здесь зависит от старой привычки, от того, как ты это делал раньше.

Конечно, я рассчитываю, что в новом сезоне у Евгении при исполнении лутца будет сохраняться внешнее ребро. Сейчас прогресс есть, но пока это часто напоминает ее прежнюю манеру. Некоторые технические специалисты могут отмечать ошибку, некоторые могут считать, что все в порядке. Я все еще хочу добиться для нее совершенства в этом компоненте, и мы очень много работаем над этим на нашем катке. Женя может допустить несколько ошибок, но все равно продолжит идти вперед. Она, как и я, знает, что способна на лучшее.