Орсер поздравил команду Тутберидзе с победой Трусовой на московском этапе «Гран-при»
19:36
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер поздравил команду Этери Тутберидзе с победой Александры Трусовой на московском этапе «Гран-при».
Орсер в микст-зоне пожал руку проходившему мимо него Сергею Дудакову, сказав: «Мои поздравления». Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз прошли мимо и никак не контактировали с канадцем.
Трусова исполнила в произвольной программе три четверных прыжка, дважды упала, но стала победительницей турнира, набрав за две программы 234,47 балла.
Медведева, чисто исполнившая произвольную программу, набрала 225,76 балла и заняла второе место (Екатерина Беспалова)
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