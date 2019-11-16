Орсер поздравил команду Тутберидзе с победой Трусовой на московском этапе «Гран-при»

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер поздравил команду Этери Тутберидзе с победой Александры Трусовой на московском этапе «Гран-при».

Орсер в микст-зоне пожал руку проходившему мимо него Сергею Дудакову, сказав: «Мои поздравления». Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз прошли мимо и никак не контактировали с канадцем.

Трусова исполнила в произвольной программе три четверных прыжка, дважды упала, но стала победительницей турнира, набрав за две программы 234,47 балла.

Медведева, чисто исполнившая произвольную программу, набрала 225,76 балла и заняла второе место (Екатерина Беспалова)

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры