Фигурное катание
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Орсер подтвердил, что приедет в Красноярск на чемпионат России

16:46
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Канадский специалист Брайан Орсер сообщил, что прибудет на чемпионат России в Красноярск вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой, которую он тренирует. Чемпионат России пройдет 26-29 декабря в Красноярске, двукратная чемпионка мира Медведева примет в нем участие.

— Я поеду в Красноярск, — цитирует Орсера РИА «Новости». — Мы с Медведевой приедем в Россию 25 декабря.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191216/1562449832.html

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