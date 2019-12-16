Орсер подтвердил, что приедет в Красноярск на чемпионат России

Канадский специалист Брайан Орсер сообщил, что прибудет на чемпионат России в Красноярск вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой, которую он тренирует. Чемпионат России пройдет 26-29 декабря в Красноярске, двукратная чемпионка мира Медведева примет в нем участие.

— Я поеду в Красноярск, — цитирует Орсера РИА «Новости». — Мы с Медведевой приедем в Россию 25 декабря.

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