Известный российский тренер Александр Жулин отметил, что не верит в перспективы Евгении Медведевой в борьбе с Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой, занявшими весь подиум женского турнира на чемпионате России в Красноярске.

— В то, что она поборется с нынешними медалистками чемпионата России, мне, честно говоря, верится с трудом, — цитирует RT Жулина. — Ни Загитова, ни Медведева не молодеют, а последняя еще и вкусила, что такое работать с другим тренером (Брайаном Орсером), который много чего разрешает. Это не строгая Тутберидзе с ее репутацией мужика в юбке.

Да и Алина вон тоже счастливая: участвует в шоу, где ее поднимают в поддержке. Не думаю, что она сейчас рвется в бой. Должно пройти время.