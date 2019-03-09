"Она проламывает головой потолок и выходит в открытый космос". Тарасова - о Трусовой

Известный тренер Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Александра Трусова серьезно рискует, выполняя три четверных прыжка в произвольной программе. 14-летняя спортсменка набрала 150,40 балла за произвольную программу на юниорском чемпионате мира в хорватском Загребе. Она упала во время исполнения первого четверного прыжка, но чисто исполнила два остальных.

- Это такой риск - то, что она делает, - сказала Тарасова в эфире "Первого канала". - Это просто браво! Я за тех, кто проламывает потолок головой и выходит в открытый космос. Она может сделать ошибку, она рискует. Это одна такая спортсменка, кто делает три четверных прыжка. Не все мальчики так делают.

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