Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от чемпионата России по прыжкам-2024.

«Это было очень интересно, познавательно и ярко. Чемпионат показал опытных спортсменов и выявил новые лица. Это здорово! Я болела за фигурное катание России», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Команда Дмитрия Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам, набрав 382,95 балла. Команда Александра Галлямова заработала 330,06 балла.