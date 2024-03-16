Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 марта, 12:00

Домнина вспомнила день, когда Костомарова ввели в кому: «Я начала бить панику»

Домнина вспомнила день, когда Костомаров попал в больницу
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров и Оксана Домнина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер Олимпийских игр, супруга Романа Костомарова Оксана Домнина вспомнила день, когда ее муж попал в больницу.

«Я была дома, но, что скорую надо вызвать, сказал сам Роман. Просто ему можно двести раз сказать, что брызнуть в носик надо, чтобы он дышал. Можешь хоть убиться, но он все равно будет делать так, как считает нужным. Но все равно на тот момент не было понимания, что может быть так... Что ситуация вышла на другой уровень, я поняла 10 января утром. Позвонила в больницу и мне сказали, что он без сознания в реанимации. Врачи сказали звонить через сутки. Я начала бить панику. Пошла цепочка звонков, и где-то к обеду 10-го числа начала появляться какая-то информация. Еще не было понятно, как это страшно. Когда тебе говорят такую информацию, не осознаешь до конца — то ли шок, то ли стресс. Никто не знал, что будут такие последствия. Сначала была пневмония, второй волной был уже инсульт», — сказала Домнина в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова».

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Оксана Домнина
Роман Костомаров
2
0
Читайте также
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Арина Соболенко бросила тренера Кольцова перед его смертью. Похоронами занимается бывшая жена, от которой он ушел к звезде мирового тенниса
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лазарев — о победе в юниорском финале «Гран-при»: «Нужно добавить тройной аксель»

Домнина: «Речь шла об ампутации пальцев. Со временем ситуация ухудшалась»
Новости
RSS RSS
Все новости