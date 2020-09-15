Хореограф Дмитрий Михайлов, который работает в академии «Ангелы Плющенко», рассказал о работе с Александрой Трусовой. Фигуристка перешла в академию Евгения Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе.

— Спасибо Евгению Плющенко за доверие и бесценный опыт работы в Вашей команде. За терпение, твердость и целеустремленность! За мудрость, профессионализм и опыт в работе со спортсменами нашей сборной! Александра Трусова — работать с тобой, одно сплошное удовольствие! Твоя работоспособность и желание быть лучшей, двигатель для нас всех! Ты большая молодец. Стартуем в новый сезон! Я уверен, что с Евгением и с нашим тш, все вместе, мы сделаем все возможное, чтобы приумножить полученные результаты и достичь новых вершин! Всем спасибо за поддержку — написал Михайлов.

В минувшем сезоне Трусова стала бронзовым призером чемпионата России, Европы и финала «Гран-при».