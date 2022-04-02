Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

2 апреля, 23:51

«Паришь на льду и кайфуешь». Кацалапов поделился эмоциями от участия в ледовом шоу

Никита Кацалапов поделился эмоциями от участия в ледовом шоу
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский фигурист Никита Кацалпов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями от шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«То, что происходило вчера на фестивале, — это какие-то непередаваемые эмоции! В такие моменты приходит осознание, что все, соревновательный сезон завершен, и уже не надо гнаться за баллами, переживать.

Просто катаешься для себя и для зрителей, паришь на льду и нереально кайфуешь от этого! Спасибо вам, друзья! Просто за то, что вы с нами», — написал Кацалапов в Telegram-канале.

Шоу «Влюбленные в фигурное катание» прошло 1 апреля в Москве. В нем приняли участие лучшие фигуристы России.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.

Источник: https://t.me/nikita_katsalapov/57
Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
0

Читайте также

«Не было ни малейшего сомнения, что матч не состоится». Изидор об игре «Локомотив» — «Спартак»
Зарема назвала варварством решение проводить матч «Локомотив» — «Спартак» в таких погодных условиях
«Флорида» одолела в овертайме «Нью-Джерси», отыгравшись со счета 2:6
«Великий немой». 41-летний ветеран шокировал Петербург, а у ЦСКА девятая победа в плей-офф подряд!
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кондратюк рассказал о реакции друзей на исторический каскад
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости