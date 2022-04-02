«Паришь на льду и кайфуешь». Кацалапов поделился эмоциями от участия в ледовом шоу

Российский фигурист Никита Кацалпов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поделился эмоциями от шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«То, что происходило вчера на фестивале, — это какие-то непередаваемые эмоции! В такие моменты приходит осознание, что все, соревновательный сезон завершен, и уже не надо гнаться за баллами, переживать.

Просто катаешься для себя и для зрителей, паришь на льду и нереально кайфуешь от этого! Спасибо вам, друзья! Просто за то, что вы с нами», — написал Кацалапов в Telegram-канале.

Шоу «Влюбленные в фигурное катание» прошло 1 апреля в Москве. В нем приняли участие лучшие фигуристы России.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.