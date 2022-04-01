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Сегодня, 21:53

Кондратюк рассказал о реакции друзей на исторический каскад

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк поведал о том, как в мире восприняли его каскад четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, исполненный на Кубке Первого канала впервые в истории на официальном турнире.

— Приятно выступать на шоу в это непростое время. Четверные? Мне уже привычно их делать.

— Была ли реакция на каскад 4-1-4 в Саранске?

— Я смотрю соцсети, но какой-то международной реакции не видел. Мне писали друзья и знакомые.

— Вроде бы его и на видео особо не показывали, в телеэфире не было.

— Но оно появлялось где-то в прессе, так что все задокументировано!

Марк Кондратюк
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