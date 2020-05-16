«Неправда, что за ее успехами стоят десятки сломанных судеб!». Тарасова рассказал об отношении к Тутберидзе

Семикратный олимпийский чемпион как тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Один из фрагментов беседы касался ее отношения к самому титулованному и обсуждаемому тренеру последнего десятилетия Этери Тутберидзе.

— В нашем фигурном катании ведь никогда не было таких тренеров-монополистов, как Этери Тутберидзе? Мне этот вид спорта всегда представлялся как арена острейшей конкуренции тренеров, а не такой ситуации, как в художественной гимнастике с Ириной Винер-Усмановой и в синхронном плавании с Татьяной Покровской.

— Почему же? Когда-то как раз у Стаса Жука, например, были все три пары в сборной, одиночники — и девочки, и мальчики. И танцоры — чемпионы страны. У него была половина сборной! Это история, и ее не надо забывать. Он тоже работал сенсационно.

— Вы назвали Тутберидзе уникумом. В чем заключается эта уникальность?

— Да, она уникум. Скоро уже заканчивается второй десяток лет, как она работает на льду. Это самый расцвет. Она многому научилась, у нее хорошие условия — правда, на вчерашний день. А когда второй каток построят, будут еще лучше. У нее очень сильная и правильно ею подобранная тренерская команда, прекрасный отбор. Она работает много часов, не уходя со льда. Я это понимаю, поскольку сама работала по двенадцать часов. Она на льду проводит жизнь. Ее жизнь — там. У нее есть цель — быть лучшей из лучших, выигрывать всегда. А когда профессия делается твоей жизнью — у тебя не может не получиться. Ну не может!

— Ваше отношение к ней с годами менялось?

— Пожалуй. Но давно было видно, что она ни на кого не похожа. Помню Тутберидзе с первых ее учеников, они отличались от других тем, что много и очень стабильно прыгали. У нее была потрясающая «крутка».

— Ее противники считают, что за успехами главных учениц Тутберидзе стоят десятки, если не сотни сломанных судеб других девочек из ее «инкубатора».

— Это неправда. Первое место — оно одно. А у нее только на него претендуют десять человек. И никакие эти судьбы не сломанные. Они тренировались и получили от нее максимум того, что могли получить. Просто у одного человека организм это выдерживает, а у другого — нет. Третий начал поправляться, у четвертого — булимия. Не все зависит от нее. Родители тоже должны за этим смотреть.

Я раньше тренировала десять танцевальных пар и две спортивные. Все они катались хорошо. Но была Бестемьянова, и с ней я работала так же как с восьмым номером. Сама индивидуальность спортсмена не просто так с неба упала. Ты работаешь со всеми одинаково, а проявление сильнейших, лучших зависит от того, сколько в тебе таланта и упорства. Она (Тутберидзе) нашла тот золотой ключик, которым их открывает.

— Насколько плотно вы с ней общаетесь лично? Какие у вас отношения?

— Мы не общаемся. Не лезу ни с советами, ни с чем другим. Только поздравляю. И комментирую. Что я могу еще сказать, кроме того, что говорю в комментарии? Что я — как попка-дурак?

— Как реагировали, когда читали колкости в Instagram ее команды в ваш адрес? Например, на тему Загитовой?

— Я понимала, что они неправильно прочли мою мысль. Да, мне действительно мало трех программ. Потому что за ее спортивной жизнью, как и жизнью других больших спортсменов, я хочу наблюдать долго. Разве это плохо? Наоборот, она меня интересует! (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»