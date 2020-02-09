«Не уходи в парное». Трусова исполнила кантилевер в паре с тренером, фанаты просят ее остаться в одиночницах
9 февраля 2020, 22:47
Бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова исполнила свой коронный элемент, кантилевер, в паре с тренером группы Этери Тутберидзе Сергеем Розановым. Ролик опубликовала сама фигуристка в своем Instagram.
Этот элемент является одним из любимейших приемов фигуристки, и часто исполняется в программах.
Подписчики фигуристки иронично подметили, чтоб Трусова не перешла в парное катание.
gayana_gulyan: Саша плиз только не уходи в парное.
anna_ckostova: Какие вы молодцы!
gulnara_baleshev: Сашенька в пары готовится
kshuwa: Эффектно
zoe.basina: Переходишь в парное?
Саша плиз только не уходи в парное
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