ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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«Не уходи в парное». Трусова исполнила кантилевер в паре с тренером, фанаты просят ее остаться в одиночницах

9 февраля 2020, 22:47
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова исполнила свой коронный элемент, кантилевер, в паре с тренером группы Этери Тутберидзе Сергеем Розановым. Ролик опубликовала сама фигуристка в своем Instagram.

Этот элемент является одним из любимейших приемов фигуристки, и часто исполняется в программах.

Подписчики фигуристки иронично подметили, чтоб Трусова не перешла в парное катание.

gayana_gulyan: Саша плиз только не уходи в парное.

anna_ckostova: Какие вы молодцы!

gulnara_baleshev: Сашенька в пары готовится

kshuwa: Эффектно

zoe.basina: Переходишь в парное?

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)

gayana_gulyan

Саша плиз только не уходи в парное

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