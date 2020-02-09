«Не уходи в парное». Трусова исполнила кантилевер в паре с тренером, фанаты просят ее остаться в одиночницах

Бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова исполнила свой коронный элемент, кантилевер, в паре с тренером группы Этери Тутберидзе Сергеем Розановым. Ролик опубликовала сама фигуристка в своем Instagram.

Этот элемент является одним из любимейших приемов фигуристки, и часто исполняется в программах.

Подписчики фигуристки иронично подметили, чтоб Трусова не перешла в парное катание.

gayana_gulyan: Саша плиз только не уходи в парное.

anna_ckostova: Какие вы молодцы!

gulnara_baleshev: Сашенька в пары готовится

kshuwa: Эффектно

zoe.basina: Переходишь в парное?

Саша плиз только не уходи в парное