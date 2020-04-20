Российская фигуристка Елена Радионова рассказала о том, чем ее покорил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, с которым она состоит в отношениях.

— Я никогда не испытывала нехватки мужского внимания, но он не оставил мне вариантов на раздумья, — цитируют «РИА «Новости» Радионову. — Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надежный... Мне тяжело об этом говорить, потому что я впервые пытаюсь наши отношения описать словами. Никогда об этом не рассказывала публично. Очаровал меня действиями. Я такой человек, который трудно идет на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал.

Помните тот чемпионат России, когда я была очень далеко от группы лидеров? Он был рядом и находил нужные слова. Благодаря ему те неудачи вышли для меня не такими болезненными, какими могли стать. Это был трудный период, который я прошла, потому что тогда меня окружили заботой мои родители и Костя.

Мы особо и не показывали наши отношения. Спокойно встречались. Потом я посоветовалась с Костей, могу ли выставить фотографию в день рождения. Он не был против. Не думала, что это фото разорвет интернет. Когда я его выставила, откликнулось много людей — кто-то порадовался, а кто-то написал: «Да ты просто хайпуешь!» Подумали, что я развожу какой-то пиар. Но я поделилась просто красивым снимком. Вообще-то мы достаточно давно уже встречаемся.

Радионова является бронзовым призером чемпионата мира-2015, двукратной вице-чемпионкой Европы, победительницей зимней Универсиады 2017 года, неоднократным призером Финалов «Гран-при» и победительницей этаповб серии, а также чемпионкой страны 2015 года, а также чемпионкой России-2015. В последний раз выходила на лед осенью 2018 года, однако о завершении карьеры фигуристка пока не объявляла.