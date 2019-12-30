Известный телекомментатор Андрей Журанков стал гостем «СЭ» и в ходе большого интервью отметил, что решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру вероятнее всего продиктовано усталостью.

— А почему Загитова приняла такое решение, на ваш взгляд? На Финале «Гран-при» все начиналось неплохо...

— Был ведь момент...Прошлый сезон очень тяжелый, послеолимпийский, c всеобщим сумасшествием и их дуэлью с Медведевой, она уже тогда выступала на перегрузках. А потом чемпионат мира, победа, все обнулилось, показалось нам. А для нее возможно — нет. Так что не исключаю, что Алиночку просто загнали. И тут речь даже не о тренерах — а обо всех нас и болельщиках с их ожиданиями. Тут бы Аршавина позвать с его фразой «Ваши ожидания — это ваши проблемы».

— Но разве не могла бронза в Турине ее остановить? Со стороны показалось, что это чисто эмоциональная история...

— 100 процентов. Как-то у меня вышло так, что я работал пять недель без выходных по 10 часов в день с прямыми эфирами. И вот я поехал в Подольск комментировать хоккейный матч, и чуть сознание не потерял, перед глазами все потемнело. Меня хотели поставить комментировать еще один матч через пару дней, но я отказался и меня на месяц лишили всех эфиров. Тут, мне кажется, тоже такая же история. Хотя эмоциональный фон ведь пляшет, и если побеждаешь — еще можно терпеть.

Плюс Алина — в принципе эмоциональная девочка, иначе бы она так не каталась. Эмоциональность Загитовой позволяет ей выдавать отклик на музыку и образ, а его она передает через хореографию и всех завораживает.(Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Журанкова здесь