Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на предложение ВАДА публично обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Каждый выполняет свою работу. Давит ли это на Валиеву? Предполагаю, что Камила готова к тому, что результат в какой-то момент огласят. Мы все ждем этого результата», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным, и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.