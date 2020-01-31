Наталья Бестемьянова: «Ильиных ждет ребенка»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала об изменениях в жизни фигуристки Елены Ильиных, говоря о перспективах спортсменки вернуться на лед. По словам Бестемьяновой, российская танцорша ждет ребенка.

— Слишком поздно для возвращения, поезд ушел. Я никогда не видела, как они катаются с Димой Соловьевым, мне сложно судить. Насколько я знаю, она выбрала свой путь, более интересный для нее самой, и должна скоро родить, — сказала Бестемьянова в эфире на You-tube канале «СЭ».

Ильиных выступала в паре с Русланом Жиганшиным. Фигуристка пропустила два последних сезона. (Дмитрий Кузнецов)