На одном из домов Ижевска появится изображение Загитовой

Изображение олимпийской чемпионки Алины Загитовой появится на одном из домов Ижевка, информирует председатель совета дома Наталья Агафонова. На работы потребуется 100 тысяч рублей.

Жители дома уже проголосовали за проект, сейчас он находится на стадии согласования.

– Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про нее нужно говорить, – приводит susanin.news слова Агафоновой.

Загитова также является серебряным призером командного турнира в Пхенчхане-2018,чемпионкой мира (2019), чемпионкой России и Европы (2018), победительницей Финала "Гран-при"-2017/18.

