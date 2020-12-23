На чемпионат России по фигурному катанию продано более 20 тысяч билетов

Как стало известно «СЭ», на соревнования в рамках чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске распродано 98 процентов билетов.

Согласно официальному сайту, несколько сотен билетов остались на соревнования по танцам, короткую программу у мужчин и показательные выступления. По словам местного оргкомитета, на каждый вид программы продавалось 2300 билетов — 35 процента от вместимости арены «Трактор». Таким образом, в сумме с учетом показательных выступлений продано около 20 тысяч билетов из 20700.

Чемпионат России стартует завтра. Первый вид соревнований, короткая программа мужчин, стартует в 12:00 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)