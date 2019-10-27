Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой в произвольной программе «Гран-при Канады». Она победила с двумя мировыми рекордами.

— Я счастлива за наших девочек, я счастлива за Сашу, — цитирует «РИА Новости» Тарасову. — У Саши была мечта, и она еще в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала за эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного. Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это все в удовольствие.

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