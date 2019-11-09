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«Мулен Руж!» Самодуровой в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Китае

13:02
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Чемпионка Европы Софья Самодурова выступила с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Китае. Она получила 185,29 балла за свой прокат.

Фигуристка исполнила программу без грубых ошибок, однако судьи поставили ей недокрут на тройном лутце.

Программа Самодуровой поставлена хореографом Татьяной Прокофьевой под композицию «Roxanne» в исполнении Юэн Макгрегор, Хосе Фелисиано, Яцек Коман (из фильма «Мулен Руж!»).

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