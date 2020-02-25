Мозер рассказала, почему Тарасова и Морозов продолжают выступать

Российский тренер Нина Мозер рассказала, почему пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов продолжает выступать. Он отметила, что основная цель фигуристов — Олимпиада.

Тарасова и Морозов — серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане, двукратные чемпионы Европы и вице-чемпионы мира.

— Почему именно Марина Олеговна, если в первую очередь нужно было поднять уровень стабильности?

— Она русский человек, а менталитет — это очень важно, — приводит «РИА Новости» слова Мозер. — После чемпионата мира в Сайтаме у нас был разговор с Женей и Володей, и они спросили меня, смогу ли я продолжить с ними работу. Но я сказала, что в новом сезоне я точно не буду активизироваться перед важными турнирами, как это было ранее. Невозможно удерживаться в лидерах, ничего не меняя. Они продолжают выступать из-за одной цели — Олимпийских игр.

Кто-то говорит, что Марина давно не тренировала пары. Но, знаете, опыт парного катания нужен, когда ты воспитываешь юниоров, но двукратным чемпионам Европы и трехкратным призерам чемпионатов мира не нужен тренер, который их будет учить азам. Чтобы выиграть медаль, нужно сделать работу по намеченному плану, но чтобы взять золото, надо рисковать. И риск может привнести новый человек. Мысль о Марине возникла еще в том сезоне, но ребята захотели попробовать поработать с Максимом Траньковым. А я только «за» все их предложения.

После прошлого чемпионата Европы мы вместе приняли решение, что мне все-таки надо включиться в подготовку к чемпионату мира в Японии. У меня было одно условие: работаем как раньше, беспрекословно выполняем мои установки. Они сказали, что готовы к этому. Мы месяц готовились вместе. В этом году я сказала, что не хочу повторять этот же маршрут. Хочу посмотреть на их развитие со стороны. Помогать им, но не тренировать их.

А помогать для того, чтобы помочь им сохраниться в ситуации, которая может развернуться внутри страны. Здесь у них могут возникнуть всевозможные проблемы, так как у нас есть известная практика раздела золотой медали, которая приводит к тому, что на международной арене мы остаемся без медали. Конкуренция бывает разной, в том числе и закулисной.