Мозалев выиграл турнир в Варшаве, Гуменник и Пепелева/Плешков заняли второе место

В Варшаве (Польша) проходит турнир «Кубок Варшавы» серии челленджер.

Победу в мужском одиночном катании одержал российский фигурист Андрей Мозалев (223,25 балла). Вторым стал еще один россиянин Петр Гуменник (214,24). На третьем месте кореец Чжун Хьюн Ли (205,20).

В парном катании победили американцы Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (191,46). На втором месте россияне Алина Пепелева/Роман Плешков (188,79). Третьими стали канадцы Жюстин Брассюр/Марк Бардеи (172,21).