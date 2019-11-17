Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Мозалев выиграл турнир в Варшаве, Гуменник и Пепелева/Плешков заняли второе место

14:30

В Варшаве (Польша) проходит турнир «Кубок Варшавы» серии челленджер.

Победу в мужском одиночном катании одержал российский фигурист Андрей Мозалев (223,25 балла). Вторым стал еще один россиянин Петр Гуменник (214,24). На третьем месте кореец Чжун Хьюн Ли (205,20).

В парном катании победили американцы Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (191,46). На втором месте россияне Алина Пепелева/Роман Плешков (188,79). Третьими стали канадцы Жюстин Брассюр/Марк Бардеи (172,21).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир