Мостовой поддержал семью Плющенко

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой выступил с поддержкой семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в одном из изданий была опубликована статья, в которой сообщалось о психологическом заболевании Александра Плющенко — сына фигуриста и продюсера Яны Рудковской.

«Хочу поддержать Плющенко и его семью. Мы дружим много лет, общаемся с Сашей, и все что делают его родители, идет сыну только на пользу. Он растет разносторонним, очень спортивным и здоровым парнем. А это очень важно в жизни.

Что же до блогеров, которых сейчас развелась уйма, и журналистов, то они откровенно перегибают. Видимо в самоизоляции уже совсем нечем заняться", — написал Мостовой в Instagram.