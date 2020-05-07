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Мостовой поддержал семью Плющенко

18:39
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Александр Мостовой. Фото Instagram
Евгений Плющенко, Александр Плющенко, Александр Мостовой. Фото Instagram
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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой выступил с поддержкой семьи двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в одном из изданий была опубликована статья, в которой сообщалось о психологическом заболевании Александра Плющенко — сына фигуриста и продюсера Яны Рудковской.

«Хочу поддержать Плющенко и его семью. Мы дружим много лет, общаемся с Сашей, и все что делают его родители, идет сыну только на пользу. Он растет разносторонним, очень спортивным и здоровым парнем. А это очень важно в жизни.

Что же до блогеров, которых сейчас развелась уйма, и журналистов, то они откровенно перегибают. Видимо в самоизоляции уже совсем нечем заняться", — написал Мостовой в Instagram.

Хочу поддержать @plushenkoofficial и его семью. Мы дружим много лет, общаемся с Сашей @gnomgnomych, и все что делают его родители, идет сыну только на пользу. Он растет разносторонним, очень спортивным и здоровым парнем. А это очень важно в жизни. Что же до блогеров, которых сейчас развелась уйма, и журналистов, то они откровенно перегибают. Видимо в самоизоляции уже совсем нечем заняться.

Публикация от Aleksandr Mostovoi (@aleksandr_mostovoi10)

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