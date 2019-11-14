Мияхара хочет обыграть россиянок. Она уверена, что для финала ей хватит показанного на тренировке

Японка Сатоко Мияхара, являющаяся одной из главных соперниц Александры Трусовой и Евгении Медведевой на «Гран-при России», после тренировки поговорила с журналистами. Мияхара сказала, что осталась довольна тренировочной сессией.

— Если я попаду в финал, я буду очень счастлива. Мне кажется, для этого хватит проката, который я показала на тренировке.

Напомним, Трусова на тренировке упала с четверного сальхова и каскада 3+3, Медведева о каталась почти без ошибок. Брайан Орсер рассказал, что доволен показанный подопечной.

Короткая программа у женщин состоится завтра, в 18.30 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)