Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал «Гран-при»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли в финал серии «Гран-при».

Пара победила на этапах в России и Японии, набрала 30 очков и попала в финал.

Еще одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин становились вторыми на этапе «Гран-при» в Сочи и Ванкувере. Таким образом, они набрали 26 баллов и выступят в финале.

Также на турнир попали Суй Вэнцзин и Хань Цун из Китая, россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии.

Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.