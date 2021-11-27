Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин вышли в финал «Гран-при»
18:56
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов вышли в финал серии «Гран-при».
Пара победила на этапах в России и Японии, набрала 30 очков и попала в финал.
Еще одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин становились вторыми на этапе «Гран-при» в Сочи и Ванкувере. Таким образом, они набрали 26 баллов и выступят в финале.
Также на турнир попали Суй Вэнцзин и Хань Цун из Китая, россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, а также Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии.
Финал «Гран-при» состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.
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