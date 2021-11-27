Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука Ясмина Кадырова/Иван Бальченко поделились эмоциями от дебюта в серии «Гран-при» и рассказали, как бы хотели усложняться в будущем.

Кадырова: — Спасибо публике за безумную поддержку. Говоря о прокате, получилось не все. Была нелепая ошибка на тодесе — у нас отцепились руки, моя рука выскользнула из руки Вани. Этого нельзя было предвидеть.

Бальченко: — Набираемся опыта на международных соревнованиях.

Кадырова: — Что касается выброса флип, стабильно делаем на тренировке, разминках. Со временем придет.

Кадырова: — Волнение, торопимся, очень хотим — сбивает немножко.

— Куда хотите двигаться дальше?

Кадырова: — Улучшаться будет все — от скольжения и интерпретации и эмоций вплоть до самих элементов.

— Как именно будете усложняться?

Кадырова: — На самом деле были разговоры с Артуром Леонидовичем Минчуком о четверной подкрутке и выбросе, но не будем загадывать, посмотрим, как все сложится.

Кадырова и Бальченко заняли третье место на «Гран-при» России.