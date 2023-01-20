Мишин рассказал о череде проблем со здоровьем Семененко в сезоне-2022/23

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин перечислил травмы и проблемы со здоровьем у его ученика Евгения Семененко и сравнил ситуацию с подготовкой к чемпионату России с художественным произведением. В Красноярске Семененко выиграл золотую медаль.

— Вы знаете научно-фантастический роман «Голова профессора Доуэля»? Едва ли не лучший фантастический роман эпохи советской литературы. Жизнь Жени в большой степени теперь связана с медициной. Я его воспринимаю как голову на стеклянной подставке, которая не может говорить, но общается с окружающими посредством мимики глаз. Все остальное опущено в некий раствор, поддерживающий жизнь головы. И по мимическим сигналам его глаз я в этот раствор что-то подливаю. Причем голова сигналит: «Мне некогда, давайте быстро кислоты! А теперь быстро основания! Затем добавьте соли!»

А еще — череда тяжелейших травм. Серьезное сотрясение мозга на шоу в Петербурге, результат которого мог оказаться плачевным не только для фигурного катания, но и для нормальной жизни вообще, надрыв связки коленного сустава на шоу в Куршевеле, рецидив этой травмы в финальной позе на прокатах, скрытый ковид накануне прыжкового турнира... Вот ситуация, в которой голова профессора Доуэля оказалась в руках профессора Мишина, его супруги и хореографа Татьяны Прокофьевой накануне чемпионата России, — заявил Мишин.