Мишин — о произвольной программе Туктамышевой: «Лиза стояла на раскаленной сковородке босиком»

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин объяснил, почему произвольная программа Елизаветы Туктамышевой сезона-2022/23 вызывает сильные эмоции у зрителей, а также рассказал о нетрадиционном методе подготовки к стартам в его группе.

— Спасибо Илье [Авербуху], который поставил эту программу для шоу, посвященного творчеству Игоря Крутого, более года назад. Мне думается, что именно сейчас душевное состояние Лизы стало полностью соответствовать тому, что вложили в эту программу Авербух, Крутой и тот коллектив, который работал над этой постановкой. Когда первоначально ставилась программа, Лиза с ее рейтингом на тот момент стояла на раскаленной сковородке совершенно босиком. Такая была ситуация.

С тех пор Лиза в своем понимании себя в спорте стала совершенно другим человеком. Это дало нам возможность тренировать ее таким образом, который наиболее подходил в данный момент ее исторического развития. Тот нетрадиционный метод, с которым мы подходили к тренировкам, может показаться странным. Но на самом деле — ничего странного. Например, уйти с прогона произвольной программы в день соревнований — это вообще вызов. Подобное мной было опробовано уже давно, начиная с Леши Урманова и Жени Плющенко и заканчивая Лизой Туктамышевой в том числе. Непросто найти в истории фигурного катания такой подход к подготовке к старту, — сказал Мишин.