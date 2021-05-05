Минспорт отменил заседание по итогам выступления российских фигуристов

Экспертный совет Министерства спорта РФ отменил заседание по итогам выступления российских фигуристов в предолимпийском сезоне, сообщает ТАСС.

На чемпионате мира, который проходил в Стокгольме, российские фигуристы завоевали шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Россияне выиграли общекомандный зачет турнира Трех золотых медалей у России не было с 2005 года, когда турнир проходил в Москве.

Также, сборная России одержала победу на командном чемпионате мира в Японии. За восемь видов программы команда набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.

Российскую команду представляли Евгений Семененко, Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анна Щербакова и капитан сборной Елизавета Туктамышева.