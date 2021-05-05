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Туктамышева прыгнула четверной лутц на тренировке

15:38
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула четверной лутц на тренировке, используя страховку.

Ранее об изучении этого прыжка чемпионка мира рассказала в интервью «СЭ».

Публикация от Критик (@figurka.icloud)

В минувшем сезоне Туктамышева выиграла этап «Гран-при в Москве», командный чемпионат мира в составе сборной России и стала второй на личном чемпионате мира в Стокгольме.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COfajrQJJvC/

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