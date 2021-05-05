Туктамышева прыгнула четверной лутц на тренировке
15:38
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула четверной лутц на тренировке, используя страховку.
Ранее об изучении этого прыжка чемпионка мира рассказала в интервью «СЭ».
В минувшем сезоне Туктамышева выиграла этап «Гран-при в Москве», командный чемпионат мира в составе сборной России и стала второй на личном чемпионате мира в Стокгольме.
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