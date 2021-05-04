Боброва рассказала об оскорблениях в интернете

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением по поводу оскорблений в интернете.

«Нужно учиться бороться со своими страхами. Если незнакомому человеку могло не понравиться мое платье, прическа, выступление или он считал, что я глупо выгляжу, когда танцую от души, это оставалось при нем и не высказывалось вслух. Это было мерой приличия и воспитания.

Сейчас век интернета. Каждый может написать, что думает, и искренне считать, что это мнение очень важно, при этом оставшись за аватаркой. Порой страшно заходить в сеть и видеть, сколько грязи выливается на всех: спортсменов, певцов, артистов, селебрити.

Я, к моему сожалению, тоже столкнулась с хейтом, это неизбежно, когда ты становишься известной публичной личностью.

Но я научилась с этим бороться! Ну, как научилась... Я в процессе! Нахожу для себя то, что мне помогает, прорабатываю эту проблему. И нет, я не считаю это своим слабым местом. Теперь это сила для меня, потому что я знаю проблему и решаю ее. И каждый, кто подкидывает мне что-то плохое, дает мне новый опыт, чтобы становиться еще сильнее!

Призываю вас исключительно поддерживать спортсменов и публичных личностей, а если вам все-таки что-то не нравится, пролистните страницу. В конце концов, не нравится определенная личность – не подписывайтесь на нее, потому что мы же все очень разные и абсолютно каждый не может нравиться каждому», – написала Боброва в Instagram.