Михаил Коляда: «Почему не получились основные прыжки? Начало сезона, вот и все»

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда после неудачного исполнения короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной России отметил, что пока еще начало сезона и он только набирает форму.

— Потихонечку вхожу в форму, потому что после чемпионата мира были проблемы со здоровьем, — рассказал Коляда. — Пришлось начать тренировки только с начала июня. Почему не получились тройной аксель и четверной? Начало сезона, вот и все. О себе получаю больше позитивную обратную связь, поскольку интернетом особо не пользуюсь и Instagram не веду.

В новом сезоне короткая программа фигуриста поставлена под «Дига Дига Ду». Коляда представит произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими одиночниками с 15.00. (по московскому времени) (Екатерина Беспалова)

Коляда провалил короткую программу, хотя ни разу не упал