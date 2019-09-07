Коляда провалил короткую программу, хотя ни разу не упал

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 Михаил Коляда неудачно исполнил короткую программу на контрольных прокатах сборной России. Он строил первый четверной прыжок, а вместо тройного акселя сделал «бабочку», хоть и обошелся без падений.

В новом сезоне короткая программа фигуриста поставлена под «Дига Дига Ду». Коляда представит произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими одиночниками. (Екатерина Беспалова)

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