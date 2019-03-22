Мэрил Дэвис: "И Медведева, и Загитова могут выиграть медали"

Чемпионка ОИ-2014 в Сочи в танцах на льду Мэрил Дэвис заявила, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Алина Загитова могут выиграть медали на чемпионате мира в Японии.

Медведева занимает промежуточное 4-е место после короткой программы - в ее активе 74,23 балла, Загитова лидирует, набрав 82,08 балла.

– Россия завоюет две медали сегодня – и Медведева, и Загитова. Звучит реально?



– Определенно, это возможно. Очень тонкий баланс в борьбе за медали, они обе точнобудут бороться медали, более чем. У них все для этого есть, и важно просто продемонстрировать максимум. В мире много трудолюбивых спортсменов, но высокие места занимают те, кто выжимает из себя максимум в день соревнований. У них есть эта способность, уверена, они могут это сделать. (Дмитрий Кузнецов)

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