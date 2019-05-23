Медведева заявила, что у нее много идей на новый сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о подготовке к новому сезону

- Ты тренировалась в Торонто вместе с Брайаном Орсером и Трэйси Уилсон. Ты говорила, что они разрешили тебе иметь больше свободы при создании программ. Как проходит тренировка? Вероятно, вы обмениваетесь множеством идей?

- Думаю, что все мы, Брайан, Трэйси и я получаем большое удовольствие от тренировочного процесса. Мы очень много работаем, но в то же время стараемся получать удовольствие. Мы все время пытаемся придумать что-то новое, особенное. У меня много идей на новый сезон, - сказала Медведева в интервью The Permanent Rain Press.

19-летняя Евгения Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпиады.