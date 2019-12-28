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Медведева сделала лишь один прыжковый элемент за тренировочный прокат в Красноярске

10:35
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Евгения Медведева не стала проводить полноценный прокат произвольной программы на заключительной тренировке чемпионата России в Красноярске.

Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Большая часть из оставшихся была сделана в один оборот.

Напомним, вчера после короткой программы Медведева жаловалась на боли в ноге из-за смены коньков. В четверг на тренировке Медведева повредила ботинок, попыталась попробовать коньки для новичков, но все-таки выбрала старые, замотав скотчем поврежденную обувь. После короткой программы Медведева занимает пятое место. (Дмитрий Кузнецов)

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