Медведева сделала лишь один прыжковый элемент за тренировочный прокат в Красноярске

Евгения Медведева не стала проводить полноценный прокат произвольной программы на заключительной тренировке чемпионата России в Красноярске.

Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Большая часть из оставшихся была сделана в один оборот.

Напомним, вчера после короткой программы Медведева жаловалась на боли в ноге из-за смены коньков. В четверг на тренировке Медведева повредила ботинок, попыталась попробовать коньки для новичков, но все-таки выбрала старые, замотав скотчем поврежденную обувь. После короткой программы Медведева занимает пятое место. (Дмитрий Кузнецов)