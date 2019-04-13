Медведева рассказала, как отказалась от утренних тренировок в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева на встрече с болельщиками в Москве приоткрыла свой режим дня в Торонто.

- Брайан и Трэйси изначально мне предложили - есть тренировка в 8:25, можешь прийти и поскользить немного, попрыгать.

Я пришла два раза и сказала - нет! Мне лучше остаться после тренировок на дополнительный лед. Так что первая тренировка в 11:45.

- А вы держите их в ежовых рукавицах.

- (смеется) Мне надо высыпаться, иначе я начинаю тупить. В 23 я ложусь спать, в 9 встаю. Сама себе завидую, да. Иду на кухню, пью воду, готовлю завтрак. На голодный желудок жить не могу! Начинаю с тренажерного зала, там могу хоть на голове стоять. Дальше две тренировки в Cricket Club. Могу на одну, две дополнительных тренировки остаться. Три, если заклинит. Потом возвращаюсь в тренажерный зал, беговую дорожку. И домой спать. И так каждый день. (Дмитрий Кузнецов)