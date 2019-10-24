Медведева проведет предстартовую тренировку в одной группе с Трусовой

На официальном сайте ISU опубликованы составы женских тренировочных групп в преддверии этапа «Гран-при» в канадском Келоуне.

Группы в числе прочего сформированы по национальному признаку, вследствие чего россиянки Евгения Медведева, Александра Трусова и Серафима Саханович будут тренироваться в одной группе перед короткой программой.

Короткая программа женщин на канадском этапе «Гран-при» начнется 25 октября в 22.38 по московскому времени.

Японка Рика Кихира и американка Бреди Теннел будут тренироваться в первой группе участниц.