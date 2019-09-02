Медведева поздравила всех с 1 сентября, cама она учится уже на четвертом курсе университета

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в Instagram поздравила всех с 1 сентября и вспомнила, как училась в школе «Самбо-70».

— Сегодня в России отмечается главный праздник всех школьников и студентов День знаний! — написала Медведева. — Хочется пожелать упорства, настойчивости, успехов и и высоких результатов!

Свои 1 сентября я помню — все одиннадцать лет встречала этот день на тренировках. Для нас, спортсменов, вся прелесть школьной жизни остается в стороне из-за каждодневных тренировок, соревнований. В Москве я училась в известной спортивной школе «Самбо-70».

Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками, либо в своей единственный выходной за неделю. А что касается предметов, то самым любимым была математика — она мне нравилась и легко давалась. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном, за один год, чтобы освободить олимпийский сезон.

В этот день хочется поблагодарить весь коллектив школы «Самбо-70» и ее директора Рената Алексеевича Лайшева за то, что шли мне на встречу, помогали, учили. Совмещать учебу и спорт сложно, но очень важно. К слову, сейчас я учусь на четвертом курсе в Российском Государственном Университете физической культуры.

Медведева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».