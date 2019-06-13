Медведева перепутала цвета флага России и закрыла комментарии в Инстаграме

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева закрыла комментарии к последней публикации в Инстаграме. Это произошло после ошибки, которую она допустила.
19-летняя фигуристка вчера поздравила подписчиков с Днем России, прикрепив к записи арт с изображением флага России, на котором цвета были расподложены в неправильном порядке.
В комментариях ошибку сразу же заметили. Медведева исправила ошибку в изображении, а потом просто закрыла негативные комментарии.
С Днем России! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником Великий народ!