Медведева перепутала цвета флага России и закрыла комментарии в Инстаграме

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева закрыла комментарии к последней публикации в Инстаграме. Это произошло после ошибки, которую она допустила.

19-летняя фигуристка вчера поздравила подписчиков с Днем России, прикрепив к записи арт с изображением флага России, на котором цвета были расподложены в неправильном порядке.

В комментариях ошибку сразу же заметили. Медведева исправила ошибку в изображении, а потом просто закрыла негативные комментарии.